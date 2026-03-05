Клуб американской MLS «Орландо Сити» готов платить полузащитнику «Атлетико» Антуану Гризманну зарплату 10–15 миллионов евро в год до уплаты налогов — примерно 7 млн чистыми, сообщает Atletico Universe.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Несколько дней назад стало известно о переговорах 34‑летнего француза и «Орландо». По данным источника, сейчас идёт согласование последних условий перехода.

Напомним, что трансферное окно в MLS закрывается 26 марта.

В этом сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» в чемпионате Испании 23 матча, забил в них 6 голов.