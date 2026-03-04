Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении от «Барселоны» (0:3) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Сегодня наши соперники были лучше, но в этом двухматчевом противостоянии мы оказались сильнее "Барселоны", потому что воспользовались преимуществами в игре, когда были сильнее. Очень обидно, что мы не смогли контролировать ситуацию при первом голе. Команда прилагала невероятные усилия, чтобы достичь того, чего от нас ждут болельщики, поэтому теперь нам нужно подойти к финалу в хорошей форме и усердно работать.

Мы — "Атлетико", нам суждено страдать, всегда доходить до предела. Не знаю, что будет дальше, но поверьте, это будет фантастический путь», — приводит Into the Calderon слова Симеоне.

«Матрасники» победили в первой встрече со счетом 4:0.