«Ростов» и «Динамо» Мх сыграют в 1/8 финала Пути регионов Кубка России. Матч состоится 4 марта в 18:30 мск.

«Ростов» стартовал вторую половину сезона с поражения от «Краснодара» в РПЛ (1:2). Неудача стала третьей за пять последних матчей в турнире для «сельмашей». В Кубке последним результатом команды является победа над «Нефтехимиком» со счетом 3:1.

«Динамо» обыграло «Рубин» 2:1, прервав свою 5-матчевую безвыигрышную серию в официальных выступлениях. В Кубке России гости дошли до четвертьфинала, где проиграли ЦСКА. После этого команда отправилась в Путь регионов.

