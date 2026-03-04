Окружение нападающего «Реала» Килиана Мбаппе не согласно с позицией клубных врачей относительно сроков его восстановления. По информации Cadena SER, представители футболиста считают, что он вряд ли сможет выйти на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который запланирован на 17 марта.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Источник утверждает, что травма серьёзнее, чем это следует из официального медицинского заключения. Речь идёт о проблемах с задней крестообразной связкой левого колена. Формально повреждение называют растяжением, однако в окружении игрока подчёркивают, что связка находится «на пределе», а для полноценного восстановления к чемпионату мира, до старта которого остаётся около 100 дней, Мбаппе требуется пауза.

Француз выступает за «Реал» с 2024 года. О проблемах с коленом стало известно ещё в конце декабря. Из-за этого форвард уже пропустил два последних матча мадридской команды.