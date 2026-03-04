Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал победу над «Краснодаром»(3:1) в матче Кубка России.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Самое главное, что победили. Всем понятно, что мы переиграли "Краснодар". И в первом тайме, и во втором. В первой половине не хватало чуть реализации. Но мы верили, что получится дожать.

Но не стоит расслабляться. Нас еще ждет ответный матч. Приятно победить, но надо думать о следующей встрече», — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».

Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Краснодаре.