Наставник грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов озвучил задачи команды на вторую часть текущего сезона.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Вот эти банальные слова не хотелось бы говорить — идём от матча к матчу и так далее. Но мы же всё равно спортсмены и хотим всегда большего. Когда играл и работаешь в чемпионских командах, как-то по-другому уже и голова не соображает.

Другое дело, что, посмотрев на турнирную таблицу, ну наверное, мы не можем, знаете, переоценивать и недооценивать — это одно и то же в моём понимании. Мы должны чётко понимать — что мы, кто мы.

Мы должны какую-то базу уже в этом году сделать, потому что в УЕФА нас не пускают, там пятое-шестое или седьмое место никакого не имеет значения. Чемпионство — ну, наверное, было бы легкомысленно какие-то вещи, такие глупости говорить сейчас. Ну и стабилизировать команду, пришли новые игроки, схему, свою работу, как говорится, домашнюю задачу решить, команду сделать и уже в следующем году с первого, с первого тура уже о чём-то заявлять», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В 19-м туре РПЛ грозненский клуб дома одолел ЦСКА со счетом 1:0.