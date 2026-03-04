Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы «бело-голубых» одержать победу над «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») globallookpress.com

«Очень интересное противостояние. "Динамо" хорошо себя проявило в матче против "Крыльев". Они могут составить конкуренцию "Спартаку", если выйдут с тем же настроем и будут создавать такие же голевые моменты. У них есть шанс обыграть "Спартак". Фаворитов не вижу, "Спартак" тоже хорош. Матч с "Сочи" показал, что они умеют забивать и хорошо играть, виден уровень футболистов», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Команды сыграют между собой завтра, 5 марта, на «ВТБ-Арене».