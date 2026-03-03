Форвард мадридского «Реала» Родриго Гоэс повредил колено во время игры 26‑го тура Примеры против «Хетафе» (0:1) и был заменён на 55‑й минуте.

Как сообщает издание OK Diario, у 25‑летнего бразильца — подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена.

Сейчас Родриго проходит медицинское обследование, после которого станет ясно, произошёл ли полный разрыв связки или только надрыв.

В первом случае ему грозит пропуск ЧМ‑2026 и остатка сезона. Во втором случае можно будет обойтись консервативным лечением.

В этом сезоне Родриго провёл за «Реал» 27 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.