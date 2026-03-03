После этого поражения команда под руководством Альваро Арбелоа продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

Игра завершилась неожиданной победой «Хетафе» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Сатриано , принеся гостям сенсационный результат в Мадриде.

Как сообщил инсайдер Мигель Анхель Торибио, по окончании встречи на трибунах «Сантьяго Бернабеу» раздавались призывы к отставке президента «сливочных» Флорентино Переса. Фанаты скандировали: «Флорентино — уходи».

Болельщики мадридского «Реала» выразили недовольство руководством клуба после поражения в матче чемпионата Испании против «Хетафе» .

2.65

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставка Смогут ли «сине-гранатовые» совершить чудо и отыграться?

Футбол•Сегодня 03:27 «Реал» теряет Ла Лигу: «Хетафе» увёз победу с «Бернабеу» впервые с 2008 года

Футбол•Сегодня 01:08 «Реал» — «Хетафе»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 19:26 Трансферный дайджест. 24 февраля — 2 марта

Футбол•Вчера 15:10 Возрождение и сомнения: Эндрик блистает в «Лионе», но может пролететь мимо ЧМ‑2026

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 16:37 Never Give Up: восемь главных весенних прорывов в истории РПЛ

Футбол•01/03/2026 14:17 От Почеттино до пропасти: девять причин, почему «Тоттенхэм» свернул не туда

Футбол•28/02/2026 21:34 «Ливерпуль» — «Галатасарай»: Стамбул снова зажжёт

Футбол•28/02/2026 08:35 Не судите, да не судимы будете: почему 13 арбитрам РПЛ и ФНЛ грозит 7 лет тюрьмы?

Футбол•28/02/2026 03:41 «Реал» против «Сити»: пятый год подряд. Кто сильнее на этот раз?

Выбор читателей

Футбол•26/02/2026 08:00 Реванш «Зенита», пробы пера Карседо, слалом «Балтики». Топ-7 ожиданий от весенней части РПЛ

Футбол•26/02/2026 16:03 Не спешите радоваться: «Ремонтада» и еще девять самых безумных камбэков в плей-офф ЛЧ

Футбол•01/03/2026 03:18 «ПСЖ» уходит в отрыв: гол Барколя и сейвы Сафонова обеспечили победу над «Гавром»

Футбол•27/02/2026 18:35 Александр Елагин: «Ман Сити» пройдет «Реал», если не будет готов Мбаппе

Футбол•26/02/2026 03:55 Проблемный «Реал» добил «Бенфику» на «Бернабеу»: Арбелоа сдал первый еврокубковый экзамен

Самое интересное

Футбол•31/01/2026 14:17 Мощный и бесстрашный: почему «Челси» увел у «МЮ» и «Ливерпуля» 17-летнего Алао

Футбол•30/01/2026 12:03 Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе

Бои•30/01/2026 16:26 Клоны Макгрегора: Шон О’Мэлли, плохиш из Ливерпуля и еще три неудачника

Футбол•29/01/2026 17:33 «Мерси, Зизу»: тернистый путь футбольного гения Зинедина Зидана