Болельщики мадридского «Реала» выразили недовольство руководством клуба после поражения в матче чемпионата Испании против «Хетафе».
Как сообщил инсайдер Мигель Анхель Торибио, по окончании встречи на трибунах «Сантьяго Бернабеу» раздавались призывы к отставке президента «сливочных» Флорентино Переса. Фанаты скандировали: «Флорентино — уходи».
Игра завершилась неожиданной победой «Хетафе» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Сатриано, принеся гостям сенсационный результат в Мадриде.
После этого поражения команда под руководством Альваро Арбелоа продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.