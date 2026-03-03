Болельщики мадридского «Реала» выразили недовольство руководством клуба после поражения в матче чемпионата Испании против «Хетафе».

Флорентино Перес
Флорентино Перес globallookpress.com

Как сообщил инсайдер Мигель Анхель Торибио, по окончании встречи на трибунах «Сантьяго Бернабеу» раздавались призывы к отставке президента «сливочных» Флорентино Переса.  Фанаты скандировали: «Флорентино — уходи».

Игра завершилась неожиданной победой «Хетафе» со счётом 1:0.  Единственный мяч забил Сатриано, принеся гостям сенсационный результат в Мадриде.

После этого поражения команда под руководством Альваро Арбелоа продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.