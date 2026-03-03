Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также миланский «Интер» проявляют интерес к центральному полузащитнику «Баварии» Леону Горецке.
По данным Bayern Insider, 30 июня у футболиста истекает контракт с мюнхенским клубом, и продлевать соглашение стороны не планируют — летом хавбек станет свободным агентом.
Сообщается, что сам Горецка склоняется к продолжению карьеры в АПЛ. При этом для него важно выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Горецка играет за «Баварию» с 2018 года. В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник провёл 21 матч и забил два мяча.