Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также миланский «Интер» проявляют интерес к центральному полузащитнику «Баварии» Леону Горецке.

Леон Горецка globallookpress.com

По данным Bayern Insider, 30 июня у футболиста истекает контракт с мюнхенским клубом, и продлевать соглашение стороны не планируют — летом хавбек станет свободным агентом.

Сообщается, что сам Горецка склоняется к продолжению карьеры в АПЛ. При этом для него важно выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Горецка играет за «Баварию» с 2018 года. В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник провёл 21 матч и забил два мяча.