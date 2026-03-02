«Болонья» одержала победу над «Пизой» (1:0) в матче 27-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в составе гостей забил Йенс Одгор на 90-й минуте встречи.
Результат матча
ПизаПиза0:1БолоньяБолонья
0:1 Йенс Одгор 90'
Пиза: Николас Андраде, Артуро Калабрези (Симоне Канестрелли 71'), Антонио Караччоло (Сэмюэл Айлинг Джуниор 90'), Самуэле Ангори (Хуан Куадрадо 64'), Мехди Лери, Мальте Хойхольт (Габриэле Пиччинини 71'), Мариус Марин, Михел Эбишер, Рафиу Дуросинми (Филип Стоилкович 64'), Стефано Морео, Francesco Coppola
Болонья: Лукаш Скорупски, Джон Лукуми, Мартин Витик (Николо Казале 22'), Надир Цортеа, Николо Камбьяги (Джонатан Роу 74'), Никола Моро, Ремо Фройлер, Симон Зом (Йенс Одгор 64'), Жоау Мариу (Лоренцо Де Сильвестри 75'), Сантьяго Кастро, Федерико Бернардески (Риккардо Орсолини 64')
Жёлтые карточки: Ремо Фройлер 53' (Болонья), Джон Лукуми 83' (Болонья)
После этого матча «Болонья» занимает 8-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе. «Пиза» — на 19-й строчке с 15-ю баллами.