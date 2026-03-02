После этого матча «Болонья» занимает 8-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе. «Пиза» — на 19-й строчке с 15-ю баллами.

Единственный гол в составе гостей забил Йенс Одгор на 90-й минуте встречи.

«Болонья» одержала победу над «Пизой» (1:0) в матче 27-го тура итальянской Серии А.

