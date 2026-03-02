В матче 26-го тура испанской Примеры «Сельта» на выезде переиграла «Жирону» со счетом 2:1.
Первыми забили хозяева усилиями Владислава Ваната на 35-й минуте, но гости ответили голом Феррана Ютглы на 58-й минуте и автоголом Витора Рейса на 70-й минуте.
Результат матча
ЖиронаЖирона1:2СельтаВиго
1:0 Владислав Ванат 35' 1:1 Ферран Жуджла 58'
Жирона: Пауло Гассанига, Хьюго Ринкон (Хоэль Рока 81'), Витор Рейс, Дейли Блинд, Арнау Мартинес, Аксель Витсель (Клаудио Эчеверри 73'), Франсиско Пейнадо, Виктор Цыганков, Тома Лемар (Аззедин Унаи 64'), Бриан Хиль (Иван Мартин 65'), Владислав Ванат (Абель Руис 73')
Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра, Оскар Мингуэза (Ману Фернандес 85'), Карлос Домингес (Хави Руэда 85'), Джозеф Айду, Хави Родригес, Уго Альварес (Уиллот Сведберг 59'), Илаш Мориба, Мигел Роман Гонсалес, Ферран Жуджла (Andres Antanon 73'), Fer Lopez (Юнас Эль-Абделлауи 73')
Жёлтые карточки: Клаудио Эчеверри 81' — Ферран Жуджла 42'
Победа позволила «Сельте» набрать 40 очков и закрепиться на шестом месте в турнирной таблице, «Жирона» с 30 баллами осталась 12-й.