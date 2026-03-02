Победа позволила «Сельте» набрать 40 очков и закрепиться на шестом месте в турнирной таблице, «Жирона» с 30 баллами осталась 12-й.

Первыми забили хозяева усилиями Владислава Ваната на 35-й минуте, но гости ответили голом Феррана Ютглы на 58-й минуте и автоголом Витора Рейса на 70-й минуте.

В матче 26-го тура испанской Примеры «Сельта» на выезде переиграла «Жирону» со счетом 2:1.

