Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высоко оценил игру махачкалинского «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

Алексей Гасилин globallookpress.com

«Какая команда больше всего удивила в этом туре? "Динамо" Махачкала. До этого забили всего восемь мячей за 18 игр, а сейчас двушечку отгрузили и три очечка заработали. Максимально домашняя команда.

Евсеев — красавец. Уже говорил, что он, как тренер, давно эволюционировал и достоин работать в команде премьер‑лиги. Шикарный старт после зимней паузы», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ростова» в рамках Кубка России 4-го марта.