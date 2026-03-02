Бывший футболист сборной России Алексей Гасилин высказался о победе «Зенита» над «Балтикой»(1:0) в 19-м туре РПЛ.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Для "Зенита" матч с "Балтикой" получился очень тяжелым. Уже давно пора понять, что "Балтика" — команда, с которой всем тяжело играть. Плюс, после сборов игроки обладают сумасшедшей физической подготовкой. В первом тайме "Зенит" был лучше, особенно в концовке. У них и моментов было больше, и владение мячом в их пользу почти 70 на 30. Но во втором тайме мы увидели шикарную установку от Талалаева, разбившую игру на стандартные положения. Посмотрите, сколько аутов было с фланга Бивеева и сколько времени тратилось на эти ауты.

"Балтика" разбила эту игру, прижала "Зенит" за счёт стандартов. Кстати, именно благодаря стандарту и был забит гол, хоть его и отменили. Видно, что "Зенит" в какой‑то момент концентрацию потерял. Очень трудная и важная победа для команды Семака», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» идет пятой.