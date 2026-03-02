Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на травму Килиана Мбаппе. Из-за проблем с коленом участие форварда в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» под вопросом.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

27-летний француз испытывает дискомфорт в левом колене с конца декабря 2025 года.

«Нам все предельно ясно: что не так и чего мы теперь хотим. Мы хотим, чтобы Мбаппе полностью восстановился от дискомфорта и вернулся на 100 процентов, с полной уверенностью и безопасностью — когда он почувствует себя полностью восстановившимся, а дискомфорт исчезнет», — цитирует тренера ESPN.

В текущем сезоне Мбаппе провел 33 встречи, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.