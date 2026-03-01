Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор подвел итог матча против «Арсенала» (1:2).

Лиам Росеньор globallookpress.com

«В последних трех играх история повторяется — одно и то же. Мы доминируем во всех матчах. Я никогда не указываю пальцем на других, но очевидно, что конкретно нам нужно стать улучшить. Нам нужно быть безжалостными в обеих штрафных. Два пропущенных гола с угловых и красная карточка — это история нашего сезона.

Первый гол — топ.»Арсенал«, вероятно, лучшая команда в мире в этом плане. Второй — просто разочарование. Мы должны играть лучше. Я не хочу постоянно говорить здесь о том, что у нас хорошо получается. Нам многое нужно исправить перед выездом к "​​Астон Вилле".

Речь про сочетание факторов — это и опека, и игроки в зонах, и работа вратаря. Я не буду выделять кого-то одного, сделаю акцент на этом на тренировке», — приводит слова Росеньора ВВС.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе. «Челси» — на 6-й строчке с 45-ю баллами.