Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе «Ахмата» в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Фрагмент матча «Ахмат» — ЦСКА t.me/akhmatgrozny

«ЦСКА был одной из лучших команд на предсезонном турнире, хорошо играли. Начался чемпионат — и уступили "Ахмату".»Ахмат« воспользовался шансами, забил и дотерпел.»Зенит« победил, "Краснодар" победил, а те, кто лучше всех смотрелся, проиграл. Кто такое мог представить? Сыграли ниже ожиданий.»Ахмат« надо похвалить, а их мы и не видели эти два месяца, о них особо не говорили.

Трудно сказать, кто из новичков ЦСКА выделялся, потому что проиграли. Можно свалить, что Обляков не играл. Но были Баринов и Кисляк. Да, кто-то сыграл ниже своих возможностей», — сказал Мостовой Чемпионату.

После этого матча «Ахмат» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й позиции с 36-ю баллами.