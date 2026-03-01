«Интер» с 67 очками занимает первое место в Серии А, «Дженоа» (14) — 14-я в турнирной таблице.

Открыл счет Федерико Димарко на 31-й минуте встречи. На 69-й минуте Хакан Чалханоглу удвоил преимущество «нерадзурри», реализовав пенальти.

«Интер» на своем поле обыграл «Дженоа» в рамках 27-го тура Серии А — 2:0.

