«Интер» на своем поле обыграл «Дженоа» в рамках 27-го тура Серии А — 2:0.
Открыл счет Федерико Димарко на 31-й минуте встречи. На 69-й минуте Хакан Чалханоглу удвоил преимущество «нерадзурри», реализовав пенальти.
Результат матча
ИнтерМилан2:0ДженоаГенуя
1:0 Федерико Димарко 31' 2:0 Хакан Чалханоглу 70' пен.
Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Стефан де Врей (Янн Биссекк 67'), Карлос Аугусто, Федерико Димарко, Николо Барелла, Пётр Зелиньски (Давиде Фраттези 77'), Генрих Мхитарян (Хакан Чалханоглу 59'), Луис Энрике, Анж-Йоан Бонни (Анди Диуф 77'), Маркус Тюрам (Франческо Пио Эспозито 59')
Дженоа: Юстин Бейло, Аарон Мартин, Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли, Руслан Малиновский, Мортен Френнруп, Лоренцо Коломбо (Жуниор Мессьяс 66'), Витор Оливейра (Калеб Экубан 60'), Томмазо Бальданци (Джефф Эхатор 66'), Микаэль Эллертссон
Жёлтые карточки: Генрих Мхитарян 21', Хакан Чалханоглу 66' — Руслан Малиновский 9'
«Интер» с 67 очками занимает первое место в Серии А, «Дженоа» (14) — 14-я в турнирной таблице.