«Манчестер Сити» проявляет активный интерес к крайнему нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору.

Английский клуб рассматривает возможность предложить бразильцу условия контракта, которые «сливочные» не могут предоставить из-за потолка зарплат, и тем самым убедить его не продлевать соглашение с мадридским клубом, действующее до лета 2027 года, сообщает Marca.

В сезоне-2025/26 Винисиус провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее «Реал» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити».