Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об итогах последних матчей команды.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Нет сомнений, что в последние недели мы показали значительный прогресс, но мы еще не там, где хотим быть. Думаю, я выражу общее мнение, когда скажу, что мы понимаем, что нам еще многое предстоит улучшить, и мы очень усердно работаем над этим.

Сейчас важно продолжать побеждать. Иногда это достигается хорошим, атакующим футболом, а иногда — иначе. Тогда все дело в характере и умении бороться до финального свистка», — цитирует ван Дейка Voetbal Primeur.

Напомним, что «Ливерпуль» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ на данный момент.