Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе в матче против «Ростова»(2:1).

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Тяжелый матч, каждая минута напряженная. Очень важна была концентрация, начали хорошо, перестали подбирать мячи после того, как забили. Очень важная победа, рады вернуться домой и сыграть здесь. Самое важное — победа. По игре наберем и исправимся.

Боселли? Очень хороший игрок, всегда было трудно против него. Сразу адаптировался, провел хороший матч», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Команда Мурада Мусаева вернула себе лидерство, набрав 43 очка. «Ростов» с 21 очком располагается на 11‑й позиции.