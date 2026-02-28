Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе в матче против «Ростова»(2:1).

Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Тяжелый матч, каждая минута напряженная.  Очень важна была концентрация, начали хорошо, перестали подбирать мячи после того, как забили.  Очень важная победа, рады вернуться домой и сыграть здесь.  Самое важное — победа.  По игре наберем и исправимся.

Боселли?  Очень хороший игрок, всегда было трудно против него.  Сразу адаптировался, провел хороший матч», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Команда Мурада Мусаева вернула себе лидерство, набрав 43 очка.  «Ростов» с 21 очком располагается на 11‑й позиции.