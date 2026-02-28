В 19-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Ростов». Поединок состоится 28 февраля в 14:30 по мск.

«Краснодар» выиграл первую половину сезона. «Быки» набрали 40 очков и опережали «Зенит» на один пункт, пока питерцы не выиграли у «Балтики» и не обошли «Краснодар» в таблице. Теперь хозяевам нужно побеждать, чтобы вернуть себе лидерство.

До этого «Краснодар» показал пару хороших результатов, выиграв 3:2 у ЦСКА и разгромив «Крылья Советов» 5:0. При этом с «Ростовом» в прошлый раз «быки» сыграли вничью 0:0. Сегодня «сельмаши» будут пытаться набрать очки, которые им так нужны. Гости близки к зоне стыков. В последнем матче они обыграли «Рубин» (2:0). Смогут ли они продолжить подъем?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

Букмекеры дают 1.58 на победу «Краснодара», 6.00 на победу «Ростова» и 4.30 на ничью.

Прогноз ИИ: команды снова сыграют нулевую ничью.

