В 19-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Ростов». Поединок состоится 28 февраля в 14:30 по мск.
«Краснодар» выиграл первую половину сезона. «Быки» набрали 40 очков и опережали «Зенит» на один пункт, пока питерцы не выиграли у «Балтики» и не обошли «Краснодар» в таблице. Теперь хозяевам нужно побеждать, чтобы вернуть себе лидерство.
До этого «Краснодар» показал пару хороших результатов, выиграв 3:2 у ЦСКА и разгромив «Крылья Советов» 5:0. При этом с «Ростовом» в прошлый раз «быки» сыграли вничью 0:0. Сегодня «сельмаши» будут пытаться набрать очки, которые им так нужны. Гости близки к зоне стыков. В последнем матче они обыграли «Рубин» (2:0). Смогут ли они продолжить подъем?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.
- Букмекеры дают 1.58 на победу «Краснодара», 6.00 на победу «Ростова» и 4.30 на ничью.
- Прогноз ИИ: команды снова сыграют нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.
Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.
Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.