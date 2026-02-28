Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе команды в матче с дортмундской «Боруссией» (3:2).

Гарри Кейн globallookpress.com

«Мы выиграли важнейший для чемпионской гонки матч. Мы уступали в счёте, но продолжали играть в свою игру — знали, что "Боруссия" устанет после матча Лиги чемпионов в середине недели. Мы не сдавались. Приехать сюда и победить — действительно особенное чувство. Можем гордиться собой», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 63 очка и занимает первое место в Бундеслиге. Дортмундцы с 52 баллами остались на второй строчке в турнирной таблице.