«Деревенские» занимают третье место с 46 очками. «Санкт‑Паули» — рядом с зоной вылета, имея 23 очка.

Автором единственного гола стал французский полузащитник Матиас Перейра Лаже на 45 + 4‑й минуте.

Сейчас «Байер» занимает 6‑е место в таблице Бундеслиги с 40 очками. «Майнц» находится на 14‑й строчке с 23 очками.

«Фармацевты» смогли вырвать очко на 88‑й минуте, когда отличился Джарелл Куанса .

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 67‑й минуте гости вышли вперёд после точного удара голландца Шеральдо Бекера.

Леверкузенский «Байер» на своём поле ушёл от поражения в игре с «Майнцем» — 1:1.

Подошли к концу ещё две встречи 24‑го тура чемпионата Германии.

