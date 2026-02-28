Подошли к концу ещё две встречи 24‑го тура чемпионата Германии.
Леверкузенский «Байер» на своём поле ушёл от поражения в игре с «Майнцем» — 1:1.
Оба мяча были забиты во втором тайме. На 67‑й минуте гости вышли вперёд после точного удара голландца Шеральдо Бекера.
«Фармацевты» смогли вырвать очко на 88‑й минуте, когда отличился Джарелл Куанса.
Сейчас «Байер» занимает 6‑е место в таблице Бундеслиги с 40 очками. «Майнц» находится на 14‑й строчке с 23 очками.
«Хоффенхайм» неожиданно дома проиграл «Санкт‑Паули» со счётом 0:1.
Автором единственного гола стал французский полузащитник Матиас Перейра Лаже на 45 + 4‑й минуте.
Результат матча
ХоффенхаймХоффенхайм0:1Санкт-ПаулиГамбург
0:1 Матиас Перейра Лаж 45+4'
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Робин Гранач (Бернардо 74'), Озан Кабак, Альбиан Хайдари (Коул Кэмпбелл 86'), Владимир Цоуфаль, Гриша Прёмель, Леон Авдуллаху, Ваутер Бюргер (Александер Прасс 62'), Базумана Туре, Андрей Крамарич (Тим Лемперте 74'), Фисник Аслани
Санкт-Паули: Никола Васильев, Аркадиуш Пырка, Манолис Салиакас, Карол Метс (Ларс Рицка 46'), Хауке Валь, Данель Синани (Абдули Сисей 88'), Матиас Перейра Лаж (Коннор Меткалф 75'), Джоэл Чима Фудзит, Джеймс Сэндс, Джексон Ирвайн, Эрик Смит
Жёлтые карточки: Озан Кабак 21' — Данель Синани 38', Джоэл Чима Фудзит 80'
«Деревенские» занимают третье место с 46 очками. «Санкт‑Паули» — рядом с зоной вылета, имея 23 очка.