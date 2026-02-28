После этого матча «Аугсбург» занимает 9-е место в таблице Бундеслиги с 31-м очком в активе. «Кельн» — на 12-й позиции (24).

В составе хозяев голы записали на свой счет Родригу Рибейру на 55-й минуте и Алексис Клод-Морис на 90+6-й минуте.

«Аугсбург» одержал победу над «Кельном» (2:0) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

