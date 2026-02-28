«Аугсбург» одержал победу над «Кельном» (2:0) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев голы записали на свой счет Родригу Рибейру на 55-й минуте и Алексис Клод-Морис на 90+6-й минуте.
Результат матча
АугсбургАугсбург2:0КёльнКёльн
1:0 Родригу Рибейру 55' 2:0 Алексис Клод-Морис 90+6'
Аугсбург: Финн Дамен, Ноакай Банкс, Кевен Шлоттербек, Цедрик Цезигер, Робин Фелльхауэр (Эльвис Реджбечай 82'), Кристиян Якич (Янник Кайтель 50'), Хан-Ноа Массенго (Мариус Вольф 82'), Фабиан Ридер, Мерт Кёмюр (Anton Kade 82'), Алексис Клод-Морис, Родригу Рибейру (Михаэль Грегорич 68')
Кёльн: Марвин Швебе, Кристоффер Лунн, Эрик Мартель (Isak Bergmann Johannesson 46'), Дженк Озкачар, Рав Ван ден Берг, Джамай Симпсон-Пьюзи (Felipe Chavez 78'), Мариус Бюльтер (Саид эль Мала 66'), Том Краус (Fynn Schenten 84'), Якуб Каминьский, Рагнар Ахе, Джан-Лука Вальдшмидт (Youssoupha Niang 66')
Жёлтые карточки: Хан-Ноа Массенго 15', Ноакай Банкс 48', Цедрик Цезигер 66', Янник Кайтель 90+3' — Эрик Мартель 31'
После этого матча «Аугсбург» занимает 9-е место в таблице Бундеслиги с 31-м очком в активе. «Кельн» — на 12-й позиции (24).