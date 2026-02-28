«Аугсбург» одержал победу над «Кельном» (2:0) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча
В составе хозяев голы записали на свой счет Родригу Рибейру на 55-й минуте и Алексис Клод-Морис на 90+6-й минуте.

АугсбургАугсбургАугсбург2:0КёльнКёльнКёльн
1:0 Родригу Рибейру 55' 2:0 Алексис Клод-Морис 90+6'
Аугсбург:  Финн Дамен,  Ноакай Банкс,  Кевен Шлоттербек,  Цедрик Цезигер,  Робин Фелльхауэр (Эльвис Реджбечай 82'),  Кристиян Якич (Янник Кайтель 50'),  Хан-Ноа Массенго (Мариус Вольф 82'),  Фабиан Ридер,  Мерт Кёмюр (Anton Kade 82'),  Алексис Клод-Морис,  Родригу Рибейру (Михаэль Грегорич 68')
Кёльн:  Марвин Швебе,  Кристоффер Лунн,  Эрик Мартель (Isak Bergmann Johannesson 46'),  Дженк Озкачар,  Рав Ван ден Берг,  Джамай Симпсон-Пьюзи (Felipe Chavez 78'),  Мариус Бюльтер (Саид эль Мала 66'),  Том Краус (Fynn Schenten 84'),  Якуб Каминьский,  Рагнар Ахе,  Джан-Лука Вальдшмидт (Youssoupha Niang 66')
Жёлтые карточки:  Хан-Ноа Массенго 15',  Ноакай Банкс 48',  Цедрик Цезигер 66',  Янник Кайтель 90+3'  —  Эрик Мартель 31'

После этого матча «Аугсбург» занимает 9-е место в таблице Бундеслиги с 31-м очком в активе.  «Кельн» — на 12-й позиции (24).