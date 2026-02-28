Наставник «Рубина» Франк Артига заявил, что хочет выиграть чемпионат России вместе с казанской командой.

Франк Артига
Франк Артига globallookpress.com

Артига возглавил «Рубин» в январе.

«Если говорить о моей карьере, то я добился немалого, прошел большой путь.  Но сегодня я мечтаю о том, чтобы сделать "Рубин" чемпионом.  Да, сейчас мы далеки от этого.  Это бесспорно, что нам предстоит большой путь, нужно идти шаг за шагом.  Но я вижу, какие амбиции в этом клубе.  Даже если посмотреть на ту современную базу, которую сейчас строят для команды и академии, то видно, насколько амбициозен этот клуб.  Увидел, как руководители верят в академию и молодых игроков.

Футбольный клуб "Рубин" — это не просто команда.  Клуб представляет целый регион и культуру.  Поэтому моя мечта — снова сделать "Рубин" чемпионом страны», — приводит слова Артиги пресс-служба «Рубина».

После 18 туров «Рубин» идет седьмым в таблице РПЛ, набрав 23 очка.