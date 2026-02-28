Наставник «Рубина» Франк Артига заявил, что хочет выиграть чемпионат России вместе с казанской командой.

Франк Артига globallookpress.com

Артига возглавил «Рубин» в январе.

«Если говорить о моей карьере, то я добился немалого, прошел большой путь. Но сегодня я мечтаю о том, чтобы сделать "Рубин" чемпионом. Да, сейчас мы далеки от этого. Это бесспорно, что нам предстоит большой путь, нужно идти шаг за шагом. Но я вижу, какие амбиции в этом клубе. Даже если посмотреть на ту современную базу, которую сейчас строят для команды и академии, то видно, насколько амбициозен этот клуб. Увидел, как руководители верят в академию и молодых игроков.

Футбольный клуб "Рубин" — это не просто команда. Клуб представляет целый регион и культуру. Поэтому моя мечта — снова сделать "Рубин" чемпионом страны», — приводит слова Артиги пресс-служба «Рубина».

После 18 туров «Рубин» идет седьмым в таблице РПЛ, набрав 23 очка.