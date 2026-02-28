Авторитетное издание The Telegraph представило свою версию лучших трансферов сезона в английской Премьер-лиге.
Первое место в этом списке занял нападающий Брайан Мбемо, который летом перебрался из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед». Также в тройке — Гранит Джака и Марк Гехи.
Топ-10 выглядит так:
1. Брайан Мбемо (из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»);
2. Гранит Джака (из «Байера» в «Сандерленд»);
3. Марк Гехи (из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити»);
4. Сенне Ламменс (из «Антверпена» в «Манчестер Юнайтед»);
5. Джанлуиджи Доннарумма (из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»);
6. Мартин Субименди (из «Реал Сосьедад» в «Арсенал»);
7. Юго Экитике (из «Айнтрахта» в «Ливерпуль»);
8. Жоао Педро (из «Брайтона» в «Челси»);
9. Робин Руфс (из НЕК в «Сандерленд»);
10. Джордан Хендерсон (в «Брентфорд», свободный агент).
