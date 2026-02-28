Авторитетное издание The Telegraph представило свою версию лучших трансферов сезона в английской Премьер-лиге.

Брайан Мбемо globallookpress.com

Первое место в этом списке занял нападающий Брайан Мбемо, который летом перебрался из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед». Также в тройке — Гранит Джака и Марк Гехи.

Топ-10 выглядит так:

1. Брайан Мбемо (из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»);

2. Гранит Джака (из «Байера» в «Сандерленд»);

3. Марк Гехи (из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити»);

4. Сенне Ламменс (из «Антверпена» в «Манчестер Юнайтед»);

5. Джанлуиджи Доннарумма (из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»);

6. Мартин Субименди (из «Реал Сосьедад» в «Арсенал»);

7. Юго Экитике (из «Айнтрахта» в «Ливерпуль»);

8. Жоао Педро (из «Брайтона» в «Челси»);

9. Робин Руфс (из НЕК в «Сандерленд»);

10. Джордан Хендерсон (в «Брентфорд», свободный агент).

Полный список можно посмотреть тут.