Авторитетное издание The Telegraph представило свою версию лучших трансферов сезона в английской Премьер-лиге.

Брайан Мбемо
Брайан Мбемо globallookpress.com

Первое место в этом списке занял нападающий Брайан Мбемо, который летом перебрался из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед».  Также в тройке — Гранит Джака и Марк Гехи.

Топ-10 выглядит так:

1.  Брайан Мбемо (из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»);
2.  Гранит Джака (из «Байера» в «Сандерленд»);
3.  Марк Гехи (из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити»);
4.  Сенне Ламменс (из «Антверпена» в «Манчестер Юнайтед»);
5.  Джанлуиджи Доннарумма (из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»);
6.  Мартин Субименди (из «Реал Сосьедад» в «Арсенал»);
7.  Юго Экитике (из «Айнтрахта» в «Ливерпуль»);
8.  Жоао Педро (из «Брайтона» в «Челси»);
9.  Робин Руфс (из НЕК в «Сандерленд»);
10.  Джордан Хендерсон (в «Брентфорд», свободный агент).

Полный список можно посмотреть тут.