Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не имеет ничего против встречи с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Когда вы играете с самыми сильными командами в истории этого турнира, то учитесь, совершенствуетесь и становитесь лучше», — приводит слова испанского специалиста City издание Xtra.

Жеребьёвка прошла сегодня, 27 февраля, в швейцарском Ньоне. Первый матч состоится в Мадриде 10 марта.

Напомним, что команды в этом сезоне встречались на общем этапе Лиги чемпионов, и тогда «Манчестер Сити» выиграл со счётом 2:1.

Гвардиола является воспитанником «Барселоны», был капитаном клуба и много лет успешно тренировал каталонцев.