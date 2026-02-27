«Кристал Пэлас» на своем поле минимально обыграл «Зриньски» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций — 2:0.
Первый гол в матче забил Максанс Лакруа на 36-й минуте встречи. Эван Гессан установил окончательный счет в компенсированное время
Результат матча
Кристал ПэласЛондон1:0ЗриньскиМостар
1:0 Максанс Лакруа 36'
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Уилл Хьюз 56'), Даити Камада, Исмаила Сарр, Йёрген Странн Ларсен (Бреннан Джонсон 74'), Эванн Гессан
Зриньски: Горан Карачич, Петар Мамич, Дуе Дуймович, Марио Чуже (Matej Sakota 67'), Лео Микич (Томи Юрич 79'), Антонио Иванчич, Невен Джурасек, Карло Абрамович, Игор Савич, Hrvoje Barisic, Marko Vranjkovic
Жёлтые карточки: Жейде Канво 12', Йёрген Странн Ларсен 30', Адам Уортон 49' — Невен Джурасек 35', Карло Абрамович 45+1', Лео Микич 66'
Английский клуб вышел в 1/8 финала турнира, выиграв двухматчевое противостояние у чемпионов Боснии и Герцеговины с общим счетом 3:1.