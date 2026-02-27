«Кристал Пэлас» на своем поле минимально обыграл «Зриньски» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций — 2:0.

ФК «Кристал Пэлас»
ФК «Кристал Пэлас» globallookpress.com

Первый гол в матче забил Максанс Лакруа на 36-й минуте встречи.  Эван Гессан установил окончательный счет в компенсированное время

Результат матча

Кристал ПэласЛондонКристал Пэлас1:0ЗриньскиЗриньскиМостар
1:0 Максанс Лакруа 36'
Кристал Пэлас:  Дин Хендерсон,  Крис Ричардс,  Максанс Лакруа,  Жейде Канво,  Даниэль Муньос,  Тайрик Митчелл,  Адам Уортон (Уилл Хьюз 56'),  Даити Камада,  Исмаила Сарр,  Йёрген Странн Ларсен (Бреннан Джонсон 74'),  Эванн Гессан
Зриньски:  Горан Карачич,  Петар Мамич,  Дуе Дуймович,  Марио Чуже (Matej Sakota 67'),  Лео Микич (Томи Юрич 79'),  Антонио Иванчич,  Невен Джурасек,  Карло Абрамович,  Игор Савич,  Hrvoje Barisic,  Marko Vranjkovic
Жёлтые карточки:  Жейде Канво 12',  Йёрген Странн Ларсен 30',  Адам Уортон 49'  —  Невен Джурасек 35',  Карло Абрамович 45+1',  Лео Микич 66'

Английский клуб вышел в 1/8 финала турнира, выиграв двухматчевое противостояние у чемпионов Боснии и Герцеговины с общим счетом 3:1.