Пресс-служба Лиги чемпионов составила символическую сборную недели, включив в нее самых ярких игроков турнира.
Вратарь: Ян Облак («Атлетико» Мадрид);
Защитники: Давиде Дзаппакоста («Аталанта»), Один Бертуфт («Буде-Глимт»), Эдмон Тапсоба («Байер»), Уэстон Маккенни («Ювентус»)
Полузащитники: Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед»);
Нападающие: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Йенс Петтер Хеуге («Буде-Глимт»), Виктор Осимхен («Галатасарай»), Александр Серлот («Атлетико» Мадрид).
Финал турнира состоится 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, где встретятся две сильнейшие команды Лиги чемпионов.