Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 19-го тура РПЛ.

Сергей Карасев
Сергей Карасев globallookpress.com

27 февраля (пятница)

«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой.

28 февраля (суббота)

«Оренбург» — «Акрон»: судья — Андрей Прокопов.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Антон Фролов.

«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Рафаэль Шафеев.

«Динамо» Махачкала — «Рубин»: судья — Иван Абросимов.

1 марта (воскресенье)

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников.

«Сочи» — «Спартак»: судья — Евгений Буланов.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев.