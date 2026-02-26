Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 19-го тура РПЛ.
27 февраля (пятница)
«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой.
28 февраля (суббота)
«Оренбург» — «Акрон»: судья — Андрей Прокопов.
«Краснодар» — «Ростов»: судья — Антон Фролов.
«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Рафаэль Шафеев.
«Динамо» Махачкала — «Рубин»: судья — Иван Абросимов.
1 марта (воскресенье)
«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников.
«Сочи» — «Спартак»: судья — Евгений Буланов.
«Ахмат» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев.