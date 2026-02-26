Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду купил 25% акций «Альмерии». Об этом сообщил The Touchline в социальной сети Х.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Давно мечтал внести свой вклад в футбол не только на поле.»Альмерия« — испанский клуб с прочными основами и явным потенциалом для роста. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с руководством, чтобы поддержать следующий этап развития клуба», — цитирует Криштиану журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Альмерия» идет третьей в Сегунде, записав в актив 48 очков в 27 встречах.