«Болонья» примет «Бранн» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.  Событие состоится 26 февраля в 23:00 мск.

Перевес на стороне «Болоньи».  «Борзые» победили 1:0.  Таким образом, за два матча в турнире команды на двоих забили только один мяч.

«Болонья» скромно, но уверенно подобралась к отметке в три победы подряд, что повышает ее шансы на победу сегодня.  Стоит отметить, что гости не смогли выиграть в последних шести матчах Лиги Европы.  Теперь выхода нет.  Нужно побеждать.  Смогут ли гости спасти путевку в 1/8 финала?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
  • Коэффициенты букмекеров: 1.51 на победу «Болоньи», 6.55 на победу «Бранна», 1.06 и 10.0 на проход команд в следующий раунд.
  • Искусственный интеллект предсказал очередную победу «Болоньи» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Бранн» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию

Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.