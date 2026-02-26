«Болонья» примет «Бранн» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Событие состоится 26 февраля в 23:00 мск.

Перевес на стороне «Болоньи». «Борзые» победили 1:0. Таким образом, за два матча в турнире команды на двоих забили только один мяч.

«Болонья» скромно, но уверенно подобралась к отметке в три победы подряд, что повышает ее шансы на победу сегодня. Стоит отметить, что гости не смогли выиграть в последних шести матчах Лиги Европы. Теперь выхода нет. Нужно побеждать. Смогут ли гости спасти путевку в 1/8 финала?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Коэффициенты букмекеров: 1.51 на победу «Болоньи», 6.55 на победу «Бранна», 1.06 и 10.0 на проход команд в следующий раунд.

Искусственный интеллект предсказал очередную победу «Болоньи» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Бранн» смотрите на LiveCup.Run.

