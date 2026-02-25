Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился своими впечатлениями о работе с новым главным тренером команды Фабио Челестини, который возглавил армейцев летом 2025 года.

Матвей Лукин globallookpress.com

«Фабио Челестини всегда говорит мне: "Верьте в себя". Фабио приехал за десять дней до Суперкубка, когда у нас ушло несколько опытных игроков, "Краснодар" был на ходу. Не могу сказать, что внутри ЦСКА все верили, что можем выиграть Суперкубок. А Фабио с первого же дня повторял: "Мы их обыграем". Благодаря его поддержке и доверию я стал чувствовать себя лидером команды», — сказал Лукин порталу «Sports».

В текущем сезоне Матвей Лукин принял участие в 21 матче, забив один гол и отдав одну результативную передачу.