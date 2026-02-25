Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Нико Ковач globallookpress.com

«У нас хорошие шансы. Мы должны играть в свой футбол, как делали это в Дортмунде. Нам нужно выложиться на максимум и постараться повторить все те положительные моменты, что были в первой встрече. Мы не хотим просто удерживать результат; играть на 0:0 — это не наш вариант. Если нам удастся забить быстрый гол, это придаст нам огромную уверенность», — приводит слова Ковача пресс-служба УЕФА.

Матч между командами начнется в 20:45 по Москве сегодня, 25 февраля. Первая встреча завершилась победой «Боруссии» со счетом 2:0.