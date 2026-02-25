Наставник «Интера» Кристиан Киву высказался о поражении в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Будё‑Глимт» (1:2).  Миланский клуб покинул турнир.

Кристиан Киву
Кристиан Киву globallookpress.com

«Мы много старались против хорошо организованной команды.  Мы не открыли счёт, и им стало психологически проще.  Мне не к чему придраться — ребята выложились полностью и отдали все силы.  Мы огорчены, потому что хотели пройти дальше.

Остаётся только поздравить соперника.  Огорчение вызывает и сам результат, и вылет из турнира.  Возможно, если бы мы первыми забили, сумели бы их прижать.»Будё« надёжно оборонялись и контролировали ход игры.  Во втором тайме у нас не хватило сил, и мы пропустили дважды», — приводит слова Киву пресс-служба УЕФА.