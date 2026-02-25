Нападающий футбольного клуба «Сочи» Сауль Гуарриапа перешел в аренду в китайский «Чжэцзян Гринтаун». Об этом сообщила пресс-служба китайского клуба. Срок аренды рассчитан до конца 2026 года.

Сауль Гуарирапа globallookpress.com

Сауль Гуарирапа присоединился к «Сочи» летом 2024 года. С сентября 2025 по февраль 2026 он находился в аренде в «Шардже», выступающем в ОАЭ. Ранее венесуэльский футболист также играл на правах аренды за ЦСКА.

На момент зимнего перерыва «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 9 очков в 18 матчах.