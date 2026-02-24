Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру «Брюгге» перед ответным матчем стыкового раунда Лиги чемпионов.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Эта команда показывает отличный футбол, она смела и упорно сражается под руководством тренера, который хорошо выполняет свою работу. В наших предыдущих встречах они всегда демонстрировали качественный футбол, независимо от того, играли ли мы дома или на выезде», — отметил аргентинский специалист на пресс-конференции.

Матч между командами состоится 24 февраля в 20:45 по московскому времени. Первая встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась вничью — 3:3.