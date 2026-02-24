Пресс-секретарь Федерации футбола Сальвадора Марсело Бетанкурт высказался о готовности в июне сыграть товарищеский матч со сборной России.

Тренер сборной России Валерий Карпин globallookpress.com

«В марте у сборной Сальвадора уже запланированы товарищеские матчи, но мы ищем соперников на другие окна. В июне мы готовы сыграть со сборной России. Рассмотрим вариант этого матча», — сказал Бетанкурт Sport24.

Ранее сообщалось, что в март сборная России может встретиться с Мали.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.