Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью не примет участия в пресс-конференции перед ответной игрой с «Реалом» в стыковом раунде Лиги чемпионов, сообщает A Bola. Моуринью заменит его помощник Жоау Тральяу.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Ранее Моуринью был удалён в первом матче против мадридцев, который закончился победой «Реала» со счётом 1:0.

Также УЕФА отстранил полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни за обвинения в расистском поведении по отношению к вингеру «сливочных» Винисиусу Жуниору.

Ответный поединок «Реал» — «Бенфика» состоится 25 февраля, начало встречи — в 23:00 мск.