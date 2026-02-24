Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик ввел строгие меры для борьбы с опозданиями среди игроков «Барселоны». В интервью Sport.es 25-летний нападающий Ферран Торрес рассказал о нововведениях, которые внедрил специалист.

Теперь футболисты рискуют получить значительные штрафы за опоздания на тренировки и собрания команды. Например, если игрок не является на матч вовремя, ему придется заплатить 40 тысяч евро. Флик, известный своей требовательностью, не отступает от строгих правил даже в более расслабленной атмосфере каталонского футбола.

Летом 2024 года Флик стал главным тренером «Барселоны». Под его руководством команда провела 99 матчей, в которых одержала 74 победы, сыграла девять ничьих и потерпела 16 поражений. В прошлом сезоне «Барселона» выиграла Ла Лигу.