Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик ввел строгие меры для борьбы с опозданиями среди игроков «Барселоны».  В интервью Sport.es 25-летний нападающий Ферран Торрес рассказал о нововведениях, которые внедрил специалист.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Теперь футболисты рискуют получить значительные штрафы за опоздания на тренировки и собрания команды.  Например, если игрок не является на матч вовремя, ему придется заплатить 40 тысяч евро.  Флик, известный своей требовательностью, не отступает от строгих правил даже в более расслабленной атмосфере каталонского футбола.

Летом 2024 года Флик стал главным тренером «Барселоны».  Под его руководством команда провела 99 матчей, в которых одержала 74 победы, сыграла девять ничьих и потерпела 16 поражений.  В прошлом сезоне «Барселона» выиграла Ла Лигу.