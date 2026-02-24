«Болонья» одолела «Удинезе» (1:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 75-й минуте с пенальти, отличился Федерико Бернардески.
Результат матча
БолоньяБолонья1:0УдинезеУдине
1:0 Федерико Бернардески 75' пен.
Болонья: Лукаш Скорупски, Мартин Витик, Джон Лукуми, Хуан Миранда (Надир Цортеа 82'), Жоау Мариу, Ремо Фройлер, Томмазо Побега (Никола Моро 57'), Симон Зом, Риккардо Орсолини (Федерико Бернардески 56'), Джонатан Роу (Николо Камбьяги 56'), Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга 85')
Удинезе: Мадука Окойе, Джордан Земура, Кингсли Эхизибуэ, Томас Кристенсен, Кристиан Кабазель (Идрисса Гейе 81'), Умар Соле (Николо Бертола 10'), Николо Дзаньоло, Йеспер Карлстрём (Ойер Саррага 80'), Артюр Атта, Якуб Пётровский, Адам Букса (Юрген Эккеленкамп 71')
Жёлтые карточки: Хуан Миранда 68' — Адам Букса 62'
После этого матча «Болонья» занимает 8-е место в таблице Серии А с 36-ю очками в активе. «Удинезе» — на 11-й позиции (32).