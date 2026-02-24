После этого матча «Болонья» занимает 8-е место в таблице Серии А с 36-ю очками в активе. «Удинезе» — на 11-й позиции (32).

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 75-й минуте с пенальти, отличился Федерико Бернардески .

«Болонья» одолела «Удинезе» (1:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

2.13

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Интер» — «Буде-Глимт». Прогноз и ставка «Буде-Глимт» подарит нам еще одно чудо?

Футбол•Вчера 19:31 Трансферный дайджест. 17 — 23 февраля

Футбол•22/02/2026 22:15 «Милан» — «Парма»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•21/02/2026 21:57 «Лечче» — «Интер»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•21/02/2026 19:02 «Ювентус» — «Комо»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 13:50 Старый сценарий или новая реальность: сможет ли «Ман Сити» вернуть чемпионский инстинкт?

Футбол•22/02/2026 11:29 Железный человек: как 40-летний Джеймс Милнер установил рекорд АПЛ

Футбол•21/02/2026 18:48 Бег с барьерами: неприятности преследуют Самошникова в «Спартаке»

Футбол•21/02/2026 16:27 Слишком рано и слишком много: почему Флику пора вспомнить, что Ямаль — не робот

Футбол•21/02/2026 11:13 Сказка на «Боллар-Делелис»: почему чемпионство «Ланса» уже не выглядит фантастикой

Выбор читателей

Футбол•19/02/2026 12:16 Измотанный и одинокий: Винисиус снова оказался в эпицентре громкого скандала

Футбол•17/02/2026 02:47 «Барселона» потеряла лидерство в Примере! Команда Флика не справилась с «Жироной»

Милан-2026•17/02/2026 03:45 Фигурка на ОИ-2026: Миура и Кихара — с рекордом и золотом, у Грузии — первая медаль

Милан-2026•18/02/2026 19:05 Один в поле воин. Каково это — быть единственным олимпийцем от своей страны?

Хоккей•22/02/2026 07:47 Самоустранение: как минское «Динамо» лишает себя шансов на Кубок Гагарина

Самое интересное

Милан-2026•16/02/2026 12:07 Куда делось финское «сису»? Как страна лыж и хоккея растеряла олимпийское величие

Милан-2026•16/02/2026 02:53 Допинг для лыж. Три спортсмена на Олимпиаде столкнулись с неожиданным баном

Футбол•15/02/2026 14:48 Прическа искупления: как стрижка Роналдо стала символом триумфа Бразилии

Милан-2026•14/02/2026 20:28 Разбор сенсации: как именно Илья Малинин потерял олимпийское золото в фигурке