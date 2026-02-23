Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о своих нынешних отношениях с Лионелем Месси и рассказал, почему аргентинец решил покинуть клуб в 2021 году.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Мы не хотели подписывать новое соглашение с Месси, потому что считали это вредным для клуба.»Барселона« выше игроков, директоров и президентов, и мы не могли этого допустить. Для меня как президента это самое печальное. Это разочаровывающие моменты, как когда ушли Куман, Хави, Пике и другие. Это трудные времена, но мы не могли с этим смириться. Суммы, связанные с продлением его контракта, были непосильными, и поэтому он не мог продолжать играть.

Я знал Месси и других игроков ещё со своего первого президентского срока, и со временем к ним привязываешься и начинаешь их ценить. Мы очень благодарны всем этим игрокам, но "Барса" тоже много для них сделала. Этому не суждено было сбыться, и Лео не смог продолжить карьеру в клубе.

Отношения с Месси испорчены. Был также инцидент на церемонии вручения "Золотого мяча", когда я подошёл поприветствовать его, а он посчитал, что нам не следует здороваться. С тех пор произошло некоторое сближение, и мы надеемся, что это произойдёт и в будущем. Отношения напряжённые, но он — легенда "Барселоны", — цитирует Лапорту Sport.es.

Месси является воспитанником "Барселоны" и провел за нее 17 сезонов (2003-2021), став легендой каталонцев. За команду он провел 778 матчей и забил в них 672 мяча, взял в общей сложности 35 различных трофеев, из которых четыре победы в ЛЧ и 10 раз в Ла Лиге. В 2021 году он перебрался в "ПСЖ", сейчас играет за "Интер Майами".