Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о турнирном положении «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне АПЛ.

Игор Тудор — главный тренер «Тоттенхэма» globallookpress.com

Напомним, что 22-го февраля «шпоры» крупно уступили «Арсеналу» со счетом 1:4.

«Честно, мне чудно, что основная часть комментариев по матчу "Тоттенхэм" — "Арсенал" — обсуждение (осуждение) арбитра, отменившего второй гол "шпор" из-за толчка Коло Муани. Мало кто отмечает сыгранность "канониров", примитивность обороны "Тоттенхэма" и его спорадические попытки убежать в контратаку.

"Тоттенхэм" оказался в плачевном состоянии — команда стоит на вылет! Прав Каррагер, написав, что вылет "Тоттенхэма" — это будет самая большая трагедия английского футбола за 50 лет.»Арсенал« в этом матче был глыбой, а "Тоттенхэм" — камушком в ботинке. Увы. А вы в основном про судью», — написал Елагин в телеграм-канале.

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе, опережая зону вылета на 4 балла.