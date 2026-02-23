За последние 10 сезонов в испанской Ла Лиге только два полузащитника смогли сделать более 115 передач с точностью 97% и выше.

Френки де Йонг globallookpress.com

Согласно данным портала Squawka, первым таким игроком стал Тони Кроос из мадридского «Реала». В матче с «Хетафе» в 2018 году он выполнил 119 передач, из которых 117 оказались точными, что составляет 98% точности паса.

Вторым полузащитником, достигшим этого результата, стал Френки де Йонг из «Барселоны». В матче 25-го тура сезона-2025/2026 против «Леванте», который завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0, де Йонг сделал 117 точных передач из 117 попыток, что соответствует 97% точности.

Кроме того, Френки де Йонг создал больше голевых моментов, чем любой другой игрок на поле, записав на свой счёт четыре шанса для партнёров по команде.