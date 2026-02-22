Хавбек «Ливерпуля» Алексис Макаллистер высказался о победе над «Ноттингем Форест» (1:0).

Алексис Макаллистер globallookpress.com

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер отметился двумя голами. Первый из них, забитый на 89-й минуте, был отменен из-за игры рукой. Второй гол, забитый на 90+7-й минуте, был засчитан судьей.

«Мяч попал мне в спину и в локоть. Я понимаю правила, но если вы разбираетесь в футболе, то этот гол должен был быть засчитан. Я сказал Экитике, что мы забьем, и спустя одну или две минуты это произошло. Рад, что это сделал я.

Сейчас мне не очень приятно, но такова реальность. ВАР — хороший инструмент, если посмотреть на ошибки, которые допускали судьи. Нам нужно потратить эти несколько секунд или минут, потому что так лучше для футбола.

В первом тайме мы сыграли не лучшим образом: позиции, прессинг, интенсивность. Это не соответствовало нашим стандартам. Не назвал бы второй тайм хорошим, но мы сыграли лучше, чем в первом тайме. Мы знали, что это будет тяжелый матч, потому что соперник хорош на стандартах и у них отличный состав. Приезжать сюда всегда тяжело», — цитирует Макаллистера BBC.

После этой победы «Ливерпуль», возглавляемый Арне Слотом, набрал 45 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ.