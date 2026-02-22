«Дженоа» одержал уверенную победу над «Торино» в домашнем матче 26-го тура итальянской Серии А, забив три безответных мяча.
Авторами голов стали Брук Нортон-Каффи, Калеб Экубан и Жуниор Мессиас. Во втором тайме «Торино» остался в меньшинстве после удаления Эмирхана Ильхана.
Результат матча
ДженоаГенуя3:0ТориноТурин
1:0 Брук Нортон-Каффи 21' 2:0 Калеб Экубан 40' 3:0 Жуниор Мессьяс 83'
Дженоа: Юстин Бейло, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Брук Нортон-Каффи (Стефано Сабелли 71'), Мортен Френнруп, Руслан Малиновский (Жан Онана 85'), Микаэль Эллертссон, Томмазо Бальданци (Жуниор Мессьяс 65'), Калеб Экубан (Джефф Эхатор 65'), Лоренцо Коломбо
Торино: Альберто Палеари, Рафаэль Обрадор (Маркус Педерсен 83'), Энсо Эбосс (Ардиан Исмайли 46'), Гильермо Марипан (Маттео Прати 46'), Сауль Коко, Гвидас Гинейтис, Эмирхан Ильхан, Никола Влашич, Валентин Лацаро, Сандро Куленович (Дуван Сапата 60'), Джованни Симеоне (Алию Н'Джи 68')
Жёлтая карточка: Джованни Симеоне 45+1' (Торино)
Красная карточка: Эмирхан Ильхан 45+2' (Торино)
После этого матча «Дженоа» заработал 27 очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. «Торино», также набравший 27 очков, опустился на 15-е место.