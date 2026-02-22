После этого матча «Дженоа» заработал 27 очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. «Торино», также набравший 27 очков, опустился на 15-е место.

Авторами голов стали Брук Нортон-Каффи , Калеб Экубан и Жуниор Мессиас . Во втором тайме «Торино» остался в меньшинстве после удаления Эмирхана Ильхана.

«Дженоа» одержал уверенную победу над «Торино» в домашнем матче 26-го тура итальянской Серии А, забив три безответных мяча.

