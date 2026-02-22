22 февраля «Барселона» примет «Леванте» в 25-м туре Ла Лиги. Матч состоится на «Камп Ноу» в 18:15 мск.

«Барселона» оступилась в прошлом туре, проиграв 1:2 «Жироне». Из-за этого каталонцы уступили «Реалу» первое место. Однако теперь коллектив Ханси Флика имеет возможность вернуть себе лидерство, так как «галактикос» проиграли «Осасуне».

«Леванте» испытывает трудности и пока что не может выбраться из зоны вылета, имея 18 очков. Клуб проиграл в последних трех турах, уступив «Вильяррелу» (0:1), «Валенсии» (0:2) и «Атлетику» (2:4).

«Барселона» победила «Леванте» во всех домашних матчах в очной серии. Сможет ли она сегодня продолжить историю побед на «Камп Ноу»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

Котировки букмекеров: 1.10 на победу «Барселоны», 12.0 на ничью, 21.0 на победу «Леванте».

ИИ считает, что «Барселона» снова победит «Леванте», на этот раз со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Леванте» смотрите на LiveCup.Run.

