22 февраля «Барселона» примет «Леванте» в 25-м туре Ла Лиги. Матч состоится на «Камп Ноу» в 18:15 мск.
«Барселона» оступилась в прошлом туре, проиграв 1:2 «Жироне». Из-за этого каталонцы уступили «Реалу» первое место. Однако теперь коллектив Ханси Флика имеет возможность вернуть себе лидерство, так как «галактикос» проиграли «Осасуне».
«Леванте» испытывает трудности и пока что не может выбраться из зоны вылета, имея 18 очков. Клуб проиграл в последних трех турах, уступив «Вильяррелу» (0:1), «Валенсии» (0:2) и «Атлетику» (2:4).
«Барселона» победила «Леванте» во всех домашних матчах в очной серии. Сможет ли она сегодня продолжить историю побед на «Камп Ноу»?
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Котировки букмекеров: 1.10 на победу «Барселоны», 12.0 на ничью, 21.0 на победу «Леванте».
- ИИ считает, что «Барселона» снова победит «Леванте», на этот раз со счетом 2:0.
