Каталонский клуб обязан выплатить 15,5 тыс. евро за использование болельщиками пиротехники. Ещё 15 тыс. евро штрафа наложены за задержку выхода команды на поле. Отмечается, что пауза была связана с действиями главного тренера сине-гранатовых Ханса-Дитера Флика. Специалист получил предупреждение от дисциплинарных органов, и в случае повторения подобной ситуации возможны более серьёзные санкции.

УЕФА оштрафовал «Барселону» на 30,5 тыс. евро по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против пражской «Славии» (4:2), сообщает Mundo Deportivo .

2.02

Прогнозы•Завтра 18:15 «Барселона» — «Леванте». Прогноз и ставка «Барселона» разгромит аутсайдера Ла Лиги при своих фанатах?

Футбол•Вчера 16:59 Архитектор с ДНК победителя: как Фабрегас стал идеальным тренером для топ-клубов

Футбол•19/02/2026 12:16 Измотанный и одинокий: Винисиус снова оказался в эпицентре громкого скандала

Футбол•19/02/2026 04:17 «Атлетико» буксует ещё и в Лиге Чемпионов: «Брюгге» выстоял против команды Симеоне

Футбол•19/02/2026 01:04 «Брюгге» — «Атлетико»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 11:36 Король Франции: взлеты, трагедии и феномен Мишеля Платини

Футбол•18/02/2026 12:11 Эпоха гениев подходит к концу: почему большим клубам всё труднее найти топ-тренера

Футбол•18/02/2026 08:39 Аттракцион невиданной щедрости. «Баия» требует от ЦСКА 25 млн евро за Пульгу

Футбол•17/02/2026 12:44 Что не так с новой Лигой чемпионов? Три способа сделать главный турнир еще лучше

Футбол•16/02/2026 17:40 Лучше звоните Тудору: хорватского тренера не пугает кризис «Тоттенхэма»

Выбор читателей

Футбол•17/02/2026 02:47 «Барселона» потеряла лидерство в Примере! Команда Флика не справилась с «Жироной»

Милан-2026•17/02/2026 03:45 Фигурка на ОИ-2026: Миура и Кихара — с рекордом и золотом, у Грузии — первая медаль

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Милан-2026•16/02/2026 14:00 Хоккей по-итальянски: победители и неудачники общего этапа мужского турнира на Олимпиаде

Милан-2026•17/02/2026 02:08 ИИ вместо судей: как фигурное катание пытается избавиться от необъективных оценок

Самое интересное

Футбол•23/01/2026 12:29 Ну и проваливай! Почему «Барса» не стала унижаться перед любимчиком Флика

Бои•23/01/2026 13:07 Из топ-боксеров в гангстеры. Как «Танк» и Гарсия разрушили свои звездные карьеры

Футбол•21/01/2026 20:33 Парадокс «временщика»: наука объясняет, почему смена тренера почти ничего не решает

Футбол•21/01/2026 14:21 Миллионы по кругу: как внутренние трансферы стали нормой АПЛ