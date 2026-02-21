УЕФА оштрафовал «Барселону» на 30,5 тыс.  евро по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против пражской «Славии» (4:2), сообщает Mundo Deportivo.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Каталонский клуб обязан выплатить 15,5 тыс.  евро за использование болельщиками пиротехники.  Ещё 15 тыс.  евро штрафа наложены за задержку выхода команды на поле.  Отмечается, что пауза была связана с действиями главного тренера сине-гранатовых Ханса-Дитера Флика.  Специалист получил предупреждение от дисциплинарных органов, и в случае повторения подобной ситуации возможны более серьёзные санкции.

Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:2.