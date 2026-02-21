УЕФА оштрафовал «Барселону» на 30,5 тыс. евро по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против пражской «Славии» (4:2), сообщает Mundo Deportivo.
Каталонский клуб обязан выплатить 15,5 тыс. евро за использование болельщиками пиротехники. Ещё 15 тыс. евро штрафа наложены за задержку выхода команды на поле. Отмечается, что пауза была связана с действиями главного тренера сине-гранатовых Ханса-Дитера Флика. Специалист получил предупреждение от дисциплинарных органов, и в случае повторения подобной ситуации возможны более серьёзные санкции.
Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:2.