Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о двух последних поражениях своей команды.

«Непростая ситуация, потому что нам нужно исправить множество деталей. Когда мы сталкиваемся с командами, обороняющимися низким блоком, появляются свободные зоны, и если мы теряем мяч или занимаем невыгодную позицию, то расплачиваемся за это.

Нам необходимо действовать как команда, быть постоянно сплочёнными. Этого нам не доставало в последних матчах. Нам не хватало активности как с мячом, так и без него. Нам нужно показывать большую интенсивность, а также вернуться к нашей философии», — цитирует Флика AS.

«Барселона» потерпела два поражения подряд в последних матчах, проиграв «Атлетико» (0:4) в Кубке Испании и «Жироне» (1:2) в Ла Лиге.